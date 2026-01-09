Una serie de detonaciones con arma de fuego interrumpieron la tranquilidad en el ambiente del municipio de Sabanagrande (Atlántico) en horas de la noche de este jueves 8 de enero, cuando una mujer resultó herida por un ataque a tiros.

De acuerdo con versiones preliminares, en hechos que son materia de investigación, fue lesionada la ciudadana, de 21 años, cuando el reloj marcaba las 7:30 p. m., aproximadamente, en la calle 11 con carrera 12.

Lea: Mujer resulta herida en ataque a tiros en Ponedera, Atlántico

Hasta ese sector de la población llegaron dos sujetos en una motocicleta y le dispararon en plena vía pública a la víctima, sin mediar palabras, para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

Mientras los individuos huían a bordo del vehículo a toda velocidad, la comunidad de la zona y unidades del Departamento de Policía del Atlántico que atendieron el caso auxiliaron a la afectada y la trasladaron en una ambulancia a un centro asistencial, para ser valorada por los médicos de turno.

cortesía

Detalles de la captura en 2024

Se conoció que la mujer que fue blanco del atentado con arma de fuego en las últimas horas había sido capturada el pasado 3 de junio del año 2024, por el delito de porte de estupefacientes.

Aquí: Barbero asesinado en Las Flores era un presunto expendedor de drogas del ‘Clan del Golfo’: Policía

En ese sentido, las autoridades competentes emprendieron las investigaciones correspondientes, con el fin de dar con el paradero de los autores de este atentado y esclarecer los móviles del hecho que dejó lesionada a la ciudadana.