Se conocen nuevos detalles sobre el violento crimen del joven Jeffry Alexander Gaviria Soto, un barbero de 22 años que había sido asesinado de un mortal disparo en la cabeza por unos motorizados al mediodía del pasado jueves 8 de enero.

Según el informe de las autoridades, la víctima había sido contactada vía telefónica para realizar un corte de cabello, por lo que salió de su vivienda y emprendió su camino hasta el lugar donde había sido citado.

De repente, Gaviria Soto fue interceptado por unos motorizados cuando caminaba a la altura de la carrera 84 con calle 106. Uno de los sicarios esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparo en la cabeza.

Pese a que el joven fue trasladado hasta el Paso Las Flores, los especialistas informaron que la víctima había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de la herida infligida por proyectil de arma de fuego.

¿Una fachada más?

Desde el momento del crimen, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que la SIJÍN iba asumir los hilos de este homicidio, con el propósito de esclarecer los móviles del ataque armado.

En esa línea investigativa, Inteligencia descubrió que el hoy occiso presuntamente se dedicaba a la venta de estupefacientes a domicilio en el sector, utilizando como fachada una barbería, para actuar en nombre del grupo criminal ‘Clan del Golfo’.

No obstante, los investigadores judiciales barajan como principal teoría sobre este homicidio una disputa territorial por el control de la venta de estupefacientes entre el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Costeños’, estos últimos estarían presuntamente bajo el mando de alias Balín.

Otra hipótesis

Si bien, el conflicto por el dominio de las rentas criminales en múltiples sectores de Barranquilla y su área metropolitana se ha incrementado, los investigadores también tomaron en cuenta otra teoría que la misma familia lanzó sobre el crimen de Jeffry Alexander.

Según los allegados, el ataque contra el barbero guardaría cierta relación con un atentado que ocurrió el pasado 22 de noviembre, hechos en el que resultó lesionado su mejor amigo, quien fue identificado por las autoridades como Yeiner Andrés Mena Caraballo alias El Profe, de 27 años de edad.

Yeiner Andrés Mena Caraballo alias El Profe, de 27 años, herido a bala.

Según los investigadores, ‘El Profe’, al parecer, cumplía funciones como domiciliario para la venta de estupefacientes a nombre del ‘Clan del Golfo’.

El atentado contra ‘El Profe’

Aquel 22 de noviembre, el de informe de la MEBAR reveló en su momento que los hechos se presentaron cuando Mena Caraballo y una mujer identificada como María Fernanda Jiménez Buelvas, de 23 años, se encontraban en la calle 106 con carrera 88 del barrio Las Flores, en compañía de varias personas consumiendo sustancias estupefacientes.

De un momento a otro, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron hasta donde estaban las víctimas, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el grupo de personas, alcanzando a herir a Mena Caraballo y Jiménez Buelvas.

Tras ser baleados, Yeiner Andrés fue trasladado a la Clínica Porto Azul, quien permaneció bajo pronóstico reservado; mientras que María Fernanda fue enviada a la Clínica Adelita de Char con pronóstico estable.

De acuerdo con Inteligencia, ‘El Profe’ sería un instructor de danza y, al parecer, se dedicaría al expendio de estupefacientes en el sector, a quien se le halló en los bolsillos de su pantalón cinco cigarrillos de marihuana y una bolsa de perico.

Unidades de la Policía Nacional activaron el plan candado, desplegando capacidades de investigación criminal, inteligencia y policía judicial, con el fin de identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y hace un llamado a la comunidad para que suministre información que permita esclarecer este crimen, a través de la línea contra el crimen 123 o la línea confidencial 165 del GAULA, garantizando absoluta reserva.