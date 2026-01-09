Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra Carlos de la Cruz Silvera, quien presuntamente le propinó una brutal golpiza a su expareja sentimental en la madrugada del pasado 7 de diciembre – Día de las Velitas– en el municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico.

Por el ataque perpetrado en el barrio Santa Elena, del mencionado municipio, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado.

Fiscalía General de la Nación/Cortesía

De acuerdo con las autoridades, la víctima, identificada como Liseth Barrios Monterrosa, sufrió golpes en diferentes partes de su cuerpo y hasta quemaduras, al parecer, provocadas por un cigarrillo, según la denuncia que está en manos de las autoridades.

Dada la gravedad de la agresión, la Barrios Monterrosa debió ser trasladada al Hospital de Baranoa y posteriormente fue remitida a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Reina Catalina, donde permaneció varios días bajo pronóstico reservado.

La Fiscalía indicó que la captura del presunto agresor fue materializada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el 27 de diciembre de 2025.

La víctima Barrios Monterrosa tiene 36 años y es madre de dos niñas de 13 y 4 años, cuya potestad comparte con el presunto agresor, que le causó graves lesiones, principalmente en el rostro y ataques con un cigarrillo encendido en el cuello.