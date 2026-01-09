Una vez más, las balas alteran la tranquilidad de la comunidad en el municipio de Malambo (Atlántico). El caso más reciente, que es materia de investigación, se registró al atardecer de este jueves 8 de enero.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a las 6:20 p. m., en el barrio Villa Esther, perdió la vida Wilfrido Andrés Cantillo Cortina, alias ‘El Gordo Cortina’, de 38 años.

Los hechos se presentaron en inmediaciones de un establecimiento comercial, donde se encontraba la víctima, cuando al lugar arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, quedando el cuerpo sin signos vitales en el sitio de los hechos.

Más detalles de la víctima

La institución policial indicó que el occiso era conocido con el alias ‘El Gordo Cortina’ y registra un total de cuatro anotaciones en calidad de indiciado, por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Según información aportada por familiares del hoy occiso, este habría recibido amenazas por parte de alias ‘27’, presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Costeños’.

“En el lugar de los hechos, se evidencia injerencia del GDO ‘Los Costeños’, al mando de alias ‘27’ o alias ‘Pelucas’, comunicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Unidades de la institución se acercaron hasta el lugar donde se presentó el ataque sicarial, con el propósito de emprender las investigaciones del caso y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de sangre en el municipio.