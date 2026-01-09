Unidades de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un hombre que portaba un artefacto explosivo tipo granada y varios panfletos.

La detención se dio en la carrera 33 con calle 10, cuando uniformados adelantaban actividades preventivas y observaron a un ciudadano en actitud sospechosa. Al realizar una inspección, se le halló en su poder un artefacto explosivo y varios panfletos alusivos a una estructura delincuencial.

Ante el hallazgo, el sujeto fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía general de la Nación para su respectiva judicialización.

El hombre deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o explosivos.

“Este resultado operativo demuestra el trabajo permanente de nuestros uniformados en las calles para prevenir hechos que ponen en riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos. Continuaremos adelantando acciones contundentes contra las estructuras criminales y el porte ilegal de armas y explosivos”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

