Un atentado a tiros se registró en las últimas horas en el municipio de Ponedera (Atlántico). Versiones preliminares indican que una mujer resultó herida con arma de fuego en hechos ocurridos este jueves 8 de enero.

Información recopilada entre la comunidad señala que sicarios llegaron hasta el barrio Jorge Eliécer Gaitán y dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de la ciudadana, para posteriormente darse a la huida.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector observaron a la mujer lesionada, por lo que la auxiliaron y la trasladaron de inmediato a un centro asistencial, donde se encuentra bajo pronóstico reservado.

Investigan el hecho

La mujer se encuentra bajo pronóstico reservado.

Hasta el lugar de los hechos llegaron patrullas del Departamento de Policía del Atlántico, con el propósito de emprender las investigaciones al respecto y esclarecer los móviles de este caso que generó pánico entre los pobladores.

Fuentes judiciales indicaron que el presunto responsable del ataque sicarial habría sido capturado en las últimas horas. Sin embargo, las indagaciones avanzan por medio de los encargados de la institución policial.

Por su parte, la comunidad se encuentra preocupada por este hecho de inseguridad e hizo un llamado a las autoridades, con el fin de que ejerza mayor control y patrullajes en la zona donde ocurrió el atentado contra la mujer.