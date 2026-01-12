En los alrededores de la piscina del Centro Social de la Policía Nacional en el departamento de Sucre la institución efectuó este lunes festivo 12 de enero la elección de su reina. Fue escogida del ramillete de 17 que participan en el Reinado Popular del 20 de Enero 2026, en Sincelejo.

La nueva soberana, que acompañará los procesos sociales que la Policía realiza con los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en Sucre, es la representante de Calle El Campo, María Mónica Rodríguez Benítez.

Como virreina fue escogida la candidata del barrio El Bosque, Daniela Rodríguez Baquero, y la primera princesa es la del barrio Vallejo, Deisy Nathaly Silva Salazar.

El jurado calificador estuvo integrado por el teniente coronel Éder Múñoz García, subcomandante de la Policía en Sucre; la teniente coronel Nayibe Acosta, comandante del Distrito Dos de la Policía en Sucre, y el empresario del Golfo de Morrosquillo, Ricardo Gallardo.

Además le dieron una distinción especial a la candidata del barrio Mano de Dios, Valentina Marcela Polo Quintero, por ser la más conectada con la iniciativa #EnModoSucre que es ejemplo de mujer que une, que sirve, que resiste y que transforma.

Mientras en la Plaza de Majagual suenan las bandas, en el barrio El Bosque se desarrolla el Enerino del Cine al Parque y en el Teatro Municipal el Enerino coreo-musical y de muestras de teatro, eventos que hacen parte de la variada programación de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús que realiza el alcalde Yahir Acuña Cardales a través de las corporación de las fiestas.

Programación

La agenda de mañana martes 13 de las candidatas se inicia a las 11:00 a.m., con la elección de la Reina de Comaderas; a las 3:00 de la tarde elegirán a la Reina de la Armada Nacional, y a las 5:00 de la tarde en el Teatro Municipal de Sincelejo habrá un homenaje a las Reinas del 20 de Enero.

En la tarde, desde las 3:00, en la Plazoleta del Teatro se llevará a cabo la Corraleja de la vida, un espectáculo a cargo de artistas de las artes plásticas y visuales, además de un recital poético con mujeres escritoras de Sincelejo y la presentación de grupos de teatro y música folclórica.