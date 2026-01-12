Con una masiva asistencia de propios y visitantes, el municipio de Tolú fue escenario de la edición número 66 de las tradicionales Regatas de Veleros Artesanales, uno de los eventos culturales y deportivos más representativos de esta parte de Sucre.

La competencia contó con la participación de más de 80 embarcaciones, conocidas popularmente como “mariposas marinas”, distribuidas en siete categorías: especial, pequeño de madera, pequeño de fibra, mediano de madera, mediano de fibra, grande de madera y grande de fibra.

Cortesía gobernación de Sucre

Durante la jornada -que nació de las faenas de pesca y de la iniciativa de un grupo de hombres de mar que año tras año se reúnen para preservar y fortalecer esta manifestación cultural-- los asistentes apreciaron la destreza de los pescadores al maniobrar sus embarcaciones, impulsadas únicamente por la fuerza del viento, ofreciendo un espectáculo lleno de color y emoción.

Las Regatas de Veleros Artesanales de Tolú fueron exaltadas y declaradas de importancia estratégica mediante la Ordenanza N.º 046 de 2025 de la Asamblea Departamental, reconociendo su valor cultural, turístico y patrimonial para el territorio.

Esta edición la realizaron de manera articulada entre gobernación de Sucre, Inder Sucre, alcaldía de Tolú y Corporegatas.