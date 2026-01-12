El Gobierno del Cesar, a través de la Secretaría de Hacienda y su Oficina de Rentas, estableció el Calendario Tributario del impuesto sobre vehículos matriculados en este departamento, con la finalidad de que los contribuyentes paguen sus obligaciones tributarias y se hagan acreedores a incentivos consistentes en descuentos sobre el monto total de sus impuestos.

La secretaria de Hacienda Departamental, Olga Lucía Iglesias Ibarra, explicó que la fecha máxima para declarar el impuesto sobre vehículos automotores es hasta el 30 de junio del presente año, a partir del vencimiento de este plazo se generarán las sanciones y multas correspondientes.

La resolución también establece en el Calendario Tributario descuentos por pronto pago correspondiente a la vigencia fiscal 2026; para quienes paguen hasta el 30 de abril el incentivo será del 15 % de descuento del valor del impuesto a cargo.

De igual manera la funcionaria aclaró que “los descuentos por pronto pago, por matrícula inicial, traslado y/o radicación de los vehículos del departamento del Cesar, no serán acumulables con cualquier otro descuento”.

Para liquidar y pagar el impuesto vehicular se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Rentas de la Gobernación del Cesar o en línea por medio de la página web cesar.gov.co en el ícono “Pague aquí impuesto Vehicular” o escribir al correo electrónico rentasatencionalcontribuyente@cesar.gov.co.

Por su parte, el jefe de Rentas Departamental, Jesús Ortiz, manifestó: “La invitación a los contribuyentes es a que paguen el impuesto vehicular en las fechas establecidas para evitar multas y sanciones, o si han incumplido con estas obligaciones en años anteriores, acercarse para hacer un acuerdo de pago, porque corre el riesgo de que su automotor sea embargado”.