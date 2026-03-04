La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó este miércoles una modificiación en las fechas de vencimiento de algunas obligaciones tributarias.

Esto en aplicación del Decreto 500 de 2024, mediante el cual el Gobierno declaró como ‘Día Cívico de la Paz con la Naturaleza’ el tercer viernes del mes de abril de cada año, con motivo de la protección de los recursos naturales.

“Las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el tercer viernes del mes de abril de cada año sea considerado como un día No Hábil, laboralmente”, dice la normativa.

La Dian explicó, a través de un comunicado, que los vencimientos que coincidan con esa fecha y los posteriores, se trasladan al siguiente día hábil, conforme a lo establecido en el Decreto 2229 de 2023.

“Es importante tener en cuenta que los términos previstos en el Decreto 2229 de 2023 están establecidos en días hábiles. Por lo tanto, al declararse como no hábil el tercer viernes de abril —que para este 2026 corresponde al 17 de abril— no solo se impacta el vencimiento correspondiente a esa fecha específica, sino que se corren todos los plazos posteriores", detalló la entidad.

En ese sentido, la Dian indicó dicha medida incide en obligaciones como:

La declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes año gravable 2025.

y pago de la segunda cuota del sobre la renta de grandes contribuyentes año gravable 2025. La declaración y pago mensual de retención en la fuente 2026.

La declaración anual Presencia Económica Significativa (PES).

La declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST).

La entidad invitó a los contribuyentes a consultar el calendario tributario año gravable 2025 actualizado en: www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2026.pdf

“Se recomienda planear con anticipación el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, concluyó la Dian.