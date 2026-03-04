Por decisión del Gobierno nacional, mediante decreto, este 2026 arrancó con un aumento significativo del salario mínimo, que pasó de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos, correspondiente a un 23 %. Adicionalmente, el auxilio de transporte subió 24,5 % y quedó en 249.095 pesos.

Así, a partir de enero el salario mínimo creció 327.405 pesos y el auxilio de transporte 49.095 pesos. Con esto, los trabajadores pasaron de recibir en total $1.623.500 a $2.000.000.

Shutterstock/Shutterstock

Naturalmente, esto supuso un incremento en el valor de la hora de trabajo, que quedó en unos $9.950. Sin embargo, por cuenta de la reducción progresiva de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021, dicho costo aumentará una segunda vez este mismo año.

Esta ley reduce gradualmente la jornada laboral máxima semanal en Colombia de 48 a 42 horas, sin disminuir el salario ni afectar los derechos laborales.

Actualmente, y desde el 15 de julio de 2025, la jornada laboral máxima en Colombia es de 44 horas semanales. Pero eso cambiará a partir de la misma fecha del 2026.

Es decir, desde el 15 de julio del presente año, la jornada laboral máxima en Colombia quedará en 42 horas semanales. Esto significa que la hora de trabajo tendrá un aumento para los empleados que ganan un salario mínimo, quedando en $10.422.

Un informe del Centro de Estudios Económicos Anif explica que “en poco más de un año, el salario por hora pasará de $7.736 a $10.422, un crecimiento de 34,7%, explicado principalmente por el ajuste del salario mínimo”.

Agrega el informe que es la combinación del incremento del salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021 lo que incrementa de manera significativa el salario por hora trabajada.

En ese sentido, alerta que “el impacto será mayor en micro y pequeñas empresas, donde más del 50 % de los trabajadores devenga alrededor de un salario mínimo, lo que podría afectar contratación, formalización y sostenibilidad empresarial”.