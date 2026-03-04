El Ministerio de Minas y Energía envió un requerimiento al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el cual solicitó un informe sobre la cantidad de gas natural consumido por sus refinerías en 2025 y lo corrido de 2026.

En ese sentido, el Ministerio explicó que la solicitud está enmarcada dentro de sus facultades legales y reglamentarias como cabeza de la política sectorial en materia de hidrocarburos.

También indicó que la información requerida será utilizada para efectuar un análisis del “panorama energético asociado al abastecimiento de gas natural”.

Dentro de ello, precisaron que la estatal deberá enviar los datos en medio magnético no protegido: una matriz de excel que contenga detalladamente las cantidades de gas natural que fueron destinadas al consumo de refinerías para los periodos productores de 2025 y 2025.

En específico, la compañía tendrá que remitir el tipo de campo (mayor o menor), el estado de conexión al SNT (conectado o conectado) y la cantidad de gas natural consumido por refinería en millones de unidades térmicas británicas por día. La cartera aclaró que la información deberá ser remitida dentro de los siguientes cinco días hábiles.