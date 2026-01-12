Durante el puente festivo de Reyes, en las vías del departamento del Cesar la Policía Nacional en conjunto con el Ejército Nacional, desplegó 10 áreas de prevención donde se desarrollaron controles y acciones pedagógicas orientadas a reducir la siniestralidad vial.

De igual manera las autoridades indicaron que de manera preliminar, tienen un estimado de 16.973 vehículos con ingreso y 22.540 de salida, del departamento durante los tres días de asueto.

Policía de Cesar/Cortesía

Asimismo lograron realizar 112 campañas pedagógicas en las diferentes áreas de prevención, bajo la estrategia institucional “La vía no perdona errores, pero sí reconoce decisiones responsables”, promoviendo comportamientos seguros en la vía.

También el Ejército Nacional desplegó la estrategia ‘Viaje Seguro, su Ejército está en la vía’, con la cual cerca de mil hombres y mujeres de la Décima Brigada estuvieron en los principales corredores viales entre los departamentos de Cesar y La Guajira, con el propósito de contribuir a la seguridad y movilidad de los ciudadanos.

Como parte de esta estrategia se dispusieron alrededor de 24 puestos de control militar en las rutas más transitadas, incluyendo la Ruta Nacional 80, que conecta municipios clave como Valledupar, San Juan del Cesar, Villanueva, Fonseca, Distracción y Barrancas, y la Ruta Nacional 90, que conecta con Santa Marta, cubriendo así los ejes viales más importantes de la región Caribe.

También resaltaron que los soldados se encuentran presentes en las vías terciarias y veredas ejerciendo presencia institucional.