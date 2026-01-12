El municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, sigue asediado por una ola de violencia; en esta oportunidad, en un nuevo atentado de sicarios, dos jóvenes resultaron heridos.

Lea más: Mindefensa lideró “reunión de seguridad extraordinaria” en La Guajira, tras masacre en Maicao

Las autoridades revelaron que las víctimas responden a los nombres de Luis Miguel Villareal Molina, de 22 años de edad y Sebastián Anaya Díaz, de 19.

El intento de homicidio se registró en la calle 3 con carrera 23, del barrio Los Palitos, en el perímetro urbano del municipio fronterizo.

Según la información preliminar, los mencionados se encontraban departiendo en una tienda, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta NKD, vestidos de negro. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, disparó contra los mencionados y huyó junto a su cómplice.

Ver más: Masacre en Maicao: Defensoría atribuye el crimen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Mientras que los baleados fueron trasladados a la sala de urgencias de la clínica Maicao, donde permanecen bajo observación.

El parte médico entregado por los galenos en turno indica que, Villareal Molina, solo presenta una herida superficial en la cabeza. Y Anaya Díaz, una herida en la pierna derecha.

Otra versión indica que, los delincuentes habrían pedido que se cierre el establecimiento, pero como acataron la orden realizaron los disparos.

Lea también: Bienestar Familiar alerta sobre ofrecimiento de falsos cupos para población de La Guajira a través de redes sociales

Personal de la Sijín y Sipol de la Policía Nacional se encuentran adelantando las investigaciones para tratar de establecer los móviles del caso.