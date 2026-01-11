El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional La Guajira, alerta a la ciudadanía sobre la circulación de publicaciones falsas en redes sociales, en las que personas no autorizadas están compartiendo números de teléfono y ofreciendo supuestos cupos o atenciones dirigidas a mujeres gestantes, niñas y niños, utilizando el nombre de la entidad de manera indebida.

“Estas acciones no corresponden a canales oficiales del Instituto y representan un alto riesgo para la seguridad, integridad y derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando promueven traslados indebidos o desinformación sobre los servicios institucionales”, indicó la entidad nacional.

Asimismo, indicaron que para los servicios de Primera Infancia existe la prematrícula, como el primer paso para garantizar el derecho a la educación inicial de niñas y niños, desde los 0 meses hasta los 5 años, así como de las personas gestantes, facilitando su acceso oportuno a la atención. El registro se realiza únicamente a través del enlace https://prematricula.icbf.gov.co/

Por otra parte, el Modelo de Atención Integral (MAI) está estrictamente destinado a las comunidades wayuu y ha sido diseñado para atender las necesidades específicas de esta etnia dentro de sus propios territorios.

En este sentido, para acceder a esta atención, Bienestar Familiar, a través de los centros zonales, solicita una certificación escrita o audiovisual que acredite la pertenencia y la habitabilidad permanente de los beneficiarios, emitida por la autoridad ancestral de las comunidades wayuu.

Frente a esta situación, la directora regional (e) en La Guajira, May Belliny Badillo Brito manifestó: “Hacemos un llamado urgente a los padres de familia y a la comunidad en general para que no se dejen engañar por información falsa que circula en redes sociales”, aseguró. Además agregó que ninguna atención del ICBF se ofrece a través de números personales o intermediarios no autorizados. Estas prácticas ponen en grave riesgo a las niñas y niños y serán objeto de las acciones correspondientes.