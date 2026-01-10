Víctor Jurado Maza se convirtió en la quinta víctima de la masacre ocurrida en el barrio Altos de Parrantial, municipio de Maicao, en hechos registrados la noche del pasado viernes. Este hombre había quedado gravemente herido y falleció en las últimas horas en una clínica.

Las otras víctimas que murieron en el lugar de los hechos y de manera inmediata fueron Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza y Jean Carlos Meza Estrada.

Suministrada Lugar de la masacre y el rostro de las cuatro víctimas, en Maicao.

En entrevista con EL HERALDO, el comandante del Departamento de Policía de La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, indicó que es un caso que se rechaza categóricamente y que desde la ocurrencia se desplegaron unidades investigativas para esclarecer el hecho.

“Por el momento es materia de investigación este caso que se nos presenta, por ahora tenemos son estos cinco cuerpos sin vida, y el CTI de la Fiscalía está manejando más ampliamente el caso con mucha reserva de la información”, manifestó el oficial.

De igual manera destacó que en el lugar del múltiple crimen no hay cámaras de seguridad que les permita saber en sí qué sucedió. “Tampoco hay un grupo delincuencial que se haya atribuido el hecho, ya está la Policía Judicial realizando las investigaciones pertinentes, el sector donde se presentó el caso es oscuro y queda en la salida del municipio ya en la vía de Carraipia”, expresó el coronel Bello Reyes.

De igual manera se estableció que las víctimas eran del mismo sector y se dedicaban a oficios varios, por el momento las autoridades buscan establecer además si presentaban antecedentes judiciales.

Como se recordará esta masacre sucedió el viernes en horas de la noche, cuando los ocupantes de una camioneta de color gris dispararon contra los antes mencionados, quienes se encontraban en una de las esquinas del barrio. Algunos ciudadanos indicaron que presuntamente los asesinos portaban armas de largo alcance.