La noche del viernes 9 de enero se vio empañada por sangre y terror en el barrio Altos de Parrantial, en el fronterizo municipio de Maicao, La Guajira, donde cuatro personas entre los 20 y 30 años fueron asesinadas con arma de fuego, y una quinta quedó gravemente herida.

De acuerdo con versiones de la comunidad de este mismo sector, un grupo de jóvenes se encontraba en una esquina y hasta allí llegó una camioneta de color gris, al parecer, con placas venezolanas. Los ocupantes bajaron los vidrios y habrían sostenido unas palabras con los presentes. Seguidamente abrieron fuego contra ellos, dejando el saldo de cuatro muertos en el sitio.

Las víctimas eran residentes del mismo barrio y fueron identificadas como Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza y Jean Carlos Meza Estrada. También se conoció que el gravemente herido responde al nombre de Víctor Jurado Maza, quien se debate entre la vida y la muerte, por lo cual podría aumentar el número de fallecidos.

De igual manera la ciudadanía indicó que los autores habrían actuado con armas de largo alcance. Tras el hecho, diferentes unidades policiales llegaron al lugar al respectivo levantamiento de cadáveres con el apoyo del CTI de la Fiscalía.

Aún no hay pronunciamiento oficial de las autoridades competentes.