La masacre en Maicao, ocurrida la noche del pasado viernes en el barrio Altos del Parrantial, municipio de Maicao, en La Guajira, fue atribuida a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. El hecho dejó cinco personas muertas y es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la Defensoría del Pueblo lamentó el crimen y afirmó que los responsables de la masacre en Maicao pertenecen al grupo criminal antes mencionado. En el mismo pronunciamiento, la entidad exigió a la Fiscalía General de la Nación y a los ministerios de Defensa y del Interior adelantar investigaciones eficaces que permitan esclarecer los hechos e identificar y sancionar a los responsables. “Exhortamos a las autoridades a adelantar investigaciones eficaces”, precisó la institución.

Asimismo, instó a la adopción de medidas urgentes de prevención y protección integral para la población civil y reiteró el llamado a los grupos armados ilegales a respetar el derecho a la vida y la integridad de los habitantes del municipio.

La Defensoría recordó que en Maicao se encuentra vigente la Alerta Temprana 039 de 2019, en la que se advierte un alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales por la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Esta advertencia había señalado escenarios de riesgo que afectan a la población civil en distintos sectores del municipio.

La Defensoría del Pueblo lamenta la masacre de cinco personas en el sector Altos del Parrantial, en Maicao (La Guajira), cometida presuntamente por las autodenominadas “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, el pasado 9 de enero.



Cómo ocurrió la masacre en Maicao

De acuerdo con versiones de la comunidad del barrio Altos del Parrantial, hombres que se movilizaban en una camioneta con placas venezolanas llegaron a una esquina del sector en horas de la noche y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar. Las víctimas fueron atacadas de manera directa y murieron en el sitio, salvo una que alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial.

Algunos ciudadanos señalaron que, presuntamente, los atacantes portaban armas de largo alcance, aunque este aspecto hace parte de las indagaciones en curso.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza, este último fallecido horas después en una clínica debido a la gravedad de las heridas.

En entrevista con EL HERALDO, el comandante del Departamento de Policía de La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, indicó que el caso es rechazado de manera categórica y que desde el momento de los hechos se activaron las unidades investigativas.

“Por el momento es materia de investigación, este caso que se nos presenta, por ahora tenemos son estos cinco cuerpos sin vida, y el CTI de la Fiscalía está manejando más ampliamente el caso con mucha reserva de la información”, manifestó el oficial.

Las autoridades también establecieron que las víctimas residían en el mismo sector y se dedicaban a oficios varios, mientras se avanza en la verificación de posibles antecedentes judiciales.