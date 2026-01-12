El 2026 tuvo un buen inicio para 374 familias del corregimiento Mata de Caña, en el municipio de Sampués, y de la vereda Calle Nueva, en Corozal, quienes dejaron atrás la leña y el cilindro para cocinar con gas natural.

En la vereda Calle Nueva fueron conectadas 70 viviendas, con una inversión de 114 millones de pesos, mientras que en el corregimiento Mata de Caña 304 hogares cuentan con gas domiciliario, gracias a una inversión de 492 millones de pesos.

La gobernadora Lucy García Montes llegó hasta estas comunidades para acompañar la puesta en marcha del servicio y constatar el impacto positivo que genera en las familias beneficiadas.

“Este es un proyecto muy importante. Llegar a Calle Nueva y a Mata de Caña y ver que el gas domiciliario esté en sus cocinas, con la facilidad de encender la llamita de las oportunidades, mejora la salud de las personas y protege el medio ambiente, porque ya no tendrán que cortar leña. De igual forma, hay un ahorro en el bolsillo, porque el cilindro costaba 110.000 pesos y ahora lo que pagan es mínimo”, expresó la mandataria de los sucreños.

El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Calle Nueva, Eduardo Tovar Contreras, fue uno de los más alegres con este proyecto, pues “ya dejé de cortar leña. El cilindro estaba caro y a veces no tenía ni para comprarlo. Es una gran alegría para nuestro pueblo la gasificación. Damos gracias a Dios, a nuestra gobernadora, a la alcaldía y a la comunidad, porque se nos han dado las cosas”.

El proyecto tiene por objeto llevar el servicio de gas domiciliario a 15 centros poblados rurales en 9 municipios del departamento de Sucre. Beneficiará a 5.315 hogares, con una inversión de 8.800 millones de pesos.