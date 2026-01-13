A pesar de la reglamentación que existe en la ciudad de Sincelejo para el tema de la publicidad política en el espacio público hay quienes hacen caso omiso a ello.

Lea más: Prográmese para gozarse este martes las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo

Una muestra de eso es lo que ha ocurrido en los alrededores del Teatro Municipal, considerado el templo de la cultura en Sincelejo, donde fueron pegados afiches de una candidata al Senado de la República.

Las voces de rechazo por ello no se han hecho esperar, y en su mayoría proceden de miembros de la cultura.

Una de esas voces es la de Jerzy Bertel Perna, artista, músico y gestor cultural de Sincelejo que manifiesta su “profunda inconformidad e indignación ante la colocación de afiches de campaña política en las paredes y alrededores del Teatro Municipal, un espacio que representa el corazón cultural y artístico de nuestra ciudad. Para quienes vivimos el arte desde adentro, el Teatro no es solo una edificación: es un lugar sagrado para la creación, la expresión y la identidad cultural. Verlo utilizado como soporte para propaganda política no solo afecta su imagen, sino que también deteriora su estructura y envía un mensaje equivocado sobre el respeto que se le tiene a la cultura”.

Ver más: La Policía ya escogió a su reina de las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo

Agrega que “este tipo de acciones dejan una muy mala impresión, tanto de quienes pegan los carteles como de los actores políticos que representan. La cultura no puede ser utilizada de esta manera, ni mucho menos sacrificada por prácticas que carecen de conciencia y respeto por los espacios que pertenecen a todos. Los artistas luchamos diariamente por mantener viva la cultura, por dignificar nuestros escenarios y por mostrar lo mejor de Sincelejo, y por eso duele ver cómo un lugar destinado al arte termina afectado por el desorden y la falta de responsabilidad”.

Finalmente el artista hace un llamado a la reflexión, al respeto y al cuidado de los espacios culturales.

Lea también: Más hogares en Sucre estrenan gas natural

Se está a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades municipales y de que se produzca el desmonte de dicha publicidad política.