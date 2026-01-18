El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció la entrada en acción de un plan integral de retiro de publicidad política en las paredes y calles de la ciudad.

Leer más: Sicarios asesinan a alias León, presunto cabecilla del Clan del Golfo en La Guajira

El mandatario aseguró que la descontaminación visual se realizará sin distinción de color o partido político, al tiempo que invitó a los candidatos y campañas políticas a atenerse a los conductos regulares y solicitar los permisos necesarios para la publicidad electoral.

El anuncio se produjo en la mañana de este domingo 18 de enero durante la entrega de la nueva conexión vial entre Parque Heredia y La Carolina, la primera vía complementaria que descongestionará el tráfico de La Cordialidad mientras construyen el Intercambiador de La Carolina.

Le puede interesar: Tragedia en Cartagena: menor falleció ahogada al caer en un balde

“Esto no es una persecución. Yo también he estado en campaña y busqué la manera siempre de obedecer la ley. Eso es lo que queremos”, expresó.

A su vez informó que este martes 20 de enero el secretario del Interior, Bruno Hernández y el personal de la Dirección de Control Urbano, con su director Emilio Molina, realizarán una inspección general por toda la ciudad para identificar campañas y aspirantes infractores y así notificarlos a retirar, eliminar y recuperar el espacio público contaminado.

No olvide leer: Incautan 100 kilos de marihuana de los Pachenca en La Guajira

“Yo no estoy de acuerdo con pintar una pared, no estoy de acuerdo con poner una valla que requiere autorización del Distrito, todos tienen que estar en regla y cumplir la orden que hemos enviado, ni siquiera alquilar las paredes de sus casas, eso no está permitido”, explicó el alcalde de Cartagena.