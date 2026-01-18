El dolor y la angustia se apoderaron de una familia en el barrio El Pozón, sector La Unión, en Cartagena, luego de que una niña de un año y cuatro meses perdiera la vida en un trágico accidente ocurrido la tarde del pasado viernes 16 de enero.

Según el informe de la Policía, la pequeña se encontraba en el patio de la vivienda cuando, en un descuido, cayó en un recipiente con agua y quedó sumergida. Los familiares, desesperados, la trasladaron de inmediato a un centro médico cercano, en un intento por salvarle la vida.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la menor ingresó al centro asistencial sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento.

Al lugar acudieron uniformados del cuadrante y miembros del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, quienes realizaron las diligencias iniciales y acompañaron a la familia durante el procedimiento. La noticia causó profunda consternación entre los vecinos, que se congregaron alrededor de la vivienda mientras las autoridades verificaban los hechos.

El caso quedó bajo el control de los organismos competentes para establecer con claridad las circunstancias que rodearon el accidente. Las autoridades hicieron un llamado a padres, madres y cuidadores para reforzar la supervisión de los menores, especialmente en espacios del hogar donde objetos cotidianos pueden representar un riesgo.