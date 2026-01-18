En las últimas horas se registró un atentado sicarial en el que una persona de sexo masculino perdió la vida en carreteras de La Guajira.

Lea más: Condenan a 24 años a cabecilla del Clan del Golfo, alias 5-7, por 30 homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira

Se trata de César Andrés Soleno Jaime, alias León, de 28 años de edad, quien fungía como presunto cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, en el sur del departamento.

El homicidio se registró en la calle 8 con carrera 21B, del barrio Gómez Daza, en el perímetro urbano del municipio de Fonseca.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en un vehículo particular marca Ford Laser, color dorado, de placas BNT-168 de Bogotá, cuando fue interceptado por sujetos en una camioneta Hilux, le dispararon en repetidas oportunidades con armas de fuego tipo fusil y huyeron hacia el sector del Hatico.

Se conoció que los impactos de los proyectiles le causaron la muerte en el acto a Soleno Jaime, quien quedó recostado entre el asiento del piloto y el copiloto.

Ver más: Incautan 100 kilos de marihuana de los Pachenca en La Guajira

Al lugar llegaron patrullas de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones para establecer los móviles del homicidio. De igual manera, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía realizó los actos urgentes e inspección judicial.

Fue capturado

En diciembre del año 2024, uniformados de la Policía Nacional, durante un operativo efectuado en el municipio de Fonseca, sobre la calle 13 con carreras 3, del barrio Cerrejón, dieron con la captura de alias León, a quien ese día además le incautaron un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos, una motocicleta marca TVS de color negro de placas SXT- 44G, y un teléfono celular.

Lea también: Gobernadores del Caribe, en desacuerdo con las nuevas medidas fiscales

Las autoridades revelaron que alias León registra ocho anotaciones judiciales; cinco por homicidio, dos por concierto para delinquir, dos por tráfico de estupefacientes y una por favorecimiento de hidrocarburos.