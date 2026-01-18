En medio de la polémica que surgió en el país, frente al Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional, los gobernadores de la Región Caribe han fijado una posición clara frente a estas medidas lideradas por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Respecto a lo anterior, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, manifestó su desacuerdo con las medidas fiscales planteadas, al considerar que estas afectan la autonomía territorial y trasladan al nivel central competencias y recursos que constitucionalmente corresponden a los departamentos.

Los pronunciamientos se dan frente a disposiciones contenidas en el Decreto 1474 de 2025 y normas relacionadas, mediante las cuales se modifican estructuras tributarias asociadas a impuestos al consumo que históricamente han sido rentas propias de los departamentos, como las generadas por licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, recursos fundamentales para la financiación de sectores como la salud, la educación, el deporte y la atención a poblaciones vulnerables, incluidas las comunidades indígenas de La Guajira.

Según las administración departamental, la centralización de estos recaudos o su modificación mediante incrementos tarifarios de alcance nacional –como el aumento del IVA del 5 % al 19 % en bebidas alcohólicas de alto grado o el ajuste de gravámenes al consumo— tendría impactos fiscales negativos para todos los territorios.

En ese sentido, recalcó que las medidas reducirían los ingresos propios de los departamentos, incrementarían los precios al consumidor final, desincentivarían el consumo formal y aumentarían riesgos como el contrabando, afectando la sostenibilidad financiera de regiones con altas brechas sociales.

Ante lo cual, la Gobernación de La Guajira advirtió que el decreto de emergencia podría exceder los límites previstos en el artículo 215 de la Constitución Política, al no cumplir de manera estricta con los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad que rigen los estados de excepción, e invadir competencias exclusivas de las entidades territoriales sin una justificación constitucional suficiente: “La urgencia fiscal del orden nacional no puede servir de fundamento para alterar el diseño del sistema tributario descentralizado”.

A su turno, Elvia Sanjuan Dávila, mandataria del Cesar, manifestó de manera categórica que se trata de un decreto que invade la autonomía territorial.

“El Gobierno nos ha demostrado que no nos escucha cuando autónomamente genera este tipo de decretos que están en contra de lo que nosotros hacemos en el territorio. Los gobernantes somos quienes enfrentamos los problemas locales, sociales y económicos cotidianos en nuestros pueblos”, expresó.

Frente a esta determinación, la mandataria departamental enfatizó en que se deben “adelantar las acciones legales que correspondan en contra de estas expresiones unipersonales y unilaterales por parte del Gobierno nacional”.

A espera de decisiones

Por otro lado, pero en un tono menos elevado, la gobernadora del departamento del Magdalena, Margarita Guerra, manifestó que no comparte el contenido ni los efectos del decreto en lo relacionado con la autonomía territorial y la afectación de las rentas departamentales.

No obstante, reiteró de manera categórica que “no se desconoce la autoridad constitucional del presidente de la República ni las facultades que le otorga la Constitución Política en el marco de los estados de excepción”.

Agregó que el decreto en mención goza de presunción de legalidad, conforme al ordenamiento jurídico colombiano y será el poder judicial quien deberá evaluar su constitucionalidad.

que afectar o reducir las rentas de los departamentos compromete de manera directa la capacidad institucional para sostener políticas públicas en salud, educación, agua potable y atención social, pilares fundamentales de cualquier proyecto serio de transformación social.

Por otro lado, la mandataria de los magdalenenses indicó que “resulta preocupante que algunos colegas gobernadores pretendan sustituir al poder judicial, llamando a la inaplicación de normas superiores, militantes, entre otros, de partidos de oposición”.

Este lunes, reunión de gobernadores con el ministro de Hacienda

Este lunes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, citó a los gobernadores del país a una reunión en Bogotá para aclarar inquietudes frente a los alcances de esta medida.

En ese sentido, el ministro indicó que la medida “no afecta las rentas de los departamentos”, al tiempo que enfatizó que las medidas adoptadas por el Gobierno “tienen por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”.

Además, el Ministerio de Hacienda explicó que “las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”.