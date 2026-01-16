La ola de violencia sigue sacudiendo al departamento de La Guajira. En las últimas horas se confirmó un ataque sicarial que dejó una víctima mortal en el municipio de Uribia.

Con manifestación pacífica, familiares de las víctimas y autoridades rechazan masacre perpetrada en Maicao

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Anyelo Bracho, quien era natural del estado de Zulia, municipio de San Francisco, en el sur de la capital Maracaibo.

El homicidio se registró en la mañana de este viernes en el sector de Cuatro Vías, en la llantería La Principal, en el perímetro urbano de la capital indígena de Colombia.

Según la información preliminar, hasta el lugar en mención que era administrado por la víctima, llegaron dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego calibre 9mm, se le acercó, le propinó varios disparos a la altura de la cabeza y huyó. Los proyectiles le causaron la muerte en el acto a la víctima.

El hecho ha causado gran consternación en el municipio, debido a que Anyelo era considerado una persona muy servicial, por lo que lamentan su muerte.

La Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigación por parte de personal de la Sijín y Sipol de la Policía.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, realizaron los actos urgentes e inspección.