Mediante tareas de reconocimiento, tropas de la Décima Brigada de la Primera División del Ejército, en coordinación con la Policía, incautaron un importante cargamento de droga en el departamento de La Guajira.

El operativo fue desarrollado en área rural, en jurisdicción del municipio fronterizo de Maicao, donde los uniformados hallaron una caleta que contenía 170 paquetes rectangulares envueltos en cinta con un símbolo identificativo que según los investigadores pertenece a un grupo al margen de la ley.

Tras las labores de inspección, los peritos judiciales indicaron que había un total de 100 kilogramos de marihuana, perteneciente al Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, mejor conocido en el mundo del hampa como los Pachenca.

Finalmente, la entidad militar reveló que el cargamento tiene un valor comercial en el mercado ilegal de al menos 200 millones de pesos, por lo que con este resultado se afectan directamente las finanzas ilícitas de esta organización.