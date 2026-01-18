Los sincelejanos y visitantes se deleitaron desde el final de la tarde del sábado 17 de enero y hasta bien entrada la noche con el Desfile de Carrozas de las Festividades Enerinas.

Leer también: Sincelejo se deleitó con el majestuoso Desfile de Comparsas

Además de la belleza de las reinas y candidatas participantes, y de la muestra de cultura de otras regiones y de la creatividad e imponencia de las carrozas, los miles de asistentes se la gozaron con el concierto rodante ofrecido por artistas de talla nacional e internacional.

Rafa Pérez, Peter Manjarrez, Jáder Tremendo, Mr. Black y Farid Ortiz, entre otros, fueron los encargados de poner a bailar y gozar a los ciudadanos que desde las primeras horas de la tarde de ayer sábado se apostaron a lado y lado de las principales avenidas de la capital sucreña para deleitarse con uno de los desfiles más coloridos.

El alcalde Yahir Acuña Cardales, la gestora Sofía Méndez de Acuña, y el presidente de la corporación de las fiestas, Arturo Payares Quessep, participaron del desfile al lado de los artistas.

“Vivimos un majestuoso e histórico Desfile de Carrozas en Sincelejo. Por primera vez la ciudad contó con cerca de 60 carrozas y trailers, y más de 120 mil espectadores en un desfile sin precedentes en la ciudad, donde todos pudieron disfrutar de la majestuosidad y grandeza de la cultura y tradición sincelejana”, sostuvo el mandatario de los sincelejanos.

Alcaldía de Peter Manjarrez durante el desfile de Carrozas.

Importante: Más policías, más control y más prevención en las fiestas del 20 de Enero

Para esta tarde de domingo 18 de enero está programada la Gran Cabalgata de las Festividades del 20 de Enero que también parte de la Troncal de Occidente y culmina en el sector del Puente Pintao, en la Avenida Argelia.