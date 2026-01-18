Mediante dos diligencias de allanamiento y registro en el sector conocido como invasión El Pescaíto, de la Comuna 1 de Valledupar, unidades operativas de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), capturaron en flagrancia a tres personas presuntamente vinculadas al tráfico local de estupefacientes.

Los privados de la libertad fueron identificados como Keiner Andrés Jiménez Rodríguez, alias Rambo, de 19 años; Karol Michel Jiménez Rodríguez, alias Michi, de 23 años, y Mirleydis Esther Cantillo Bolívar, alias la Flaca, de 38, esta última con una anotación judicial por el delito de lesiones personales en el año 2018. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento policial se incautó un revólver, cartuchos calibre 38 mm, 250 dosis de marihuana, 200 dosis de cocaína, dos Tablet y un teléfono celular. El arma de fuego no contaba con la documentación que acreditara su legal tenencia o porte.

De acuerdo con información preliminar, los capturados presuntamente dosificaban y comercializaban sustancias estupefacientes en diferentes sectores de la Comuna 1, especialmente en los barrios El Carmen, Paraíso, 9 de Marzo, Villa del Rosario, El Centro y la invasión El Pescaíto.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional logró sacar de circulación más de quinientas dosis de estupefacientes, afectando de manera directa las economías ilícitas que generan inseguridad en la capital del Cesar.

La Policía Metropolitana de Valledupar, reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y hace un llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia, a través de la línea 123.