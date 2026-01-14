El Comando de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional con sede en la ciudad de Montería, Córdoba, estrena jefe desde este martes 13 de enero.

Se trata del brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel quien reemplaza al también brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas.

La ceremonia de relevo del mando se efectuó en el campo de paradas de la unidad militar y fue presidida por el mayor general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército.

Además estuvieron presentes autoridades civiles de los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia, representantes de las diferentes instituciones de la Fuerza Pública, autoridades eclesiásticas, funcionarios de empresas locales, personal de la reserva activa y gremios.

El nuevo comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional es un oficial del arma de Infantería, con especialidad en Infantería Liviana y operaciones en selva, oriundo del municipio de Sahagún, Córdoba. Cuenta con una trayectoria institucional de más de 34 años de servicio activo, distinguida por su compromiso, disciplina, liderazgo y permanente vocación al cumplimiento de la misión constitucional.

Es profesional en Ciencias Militares con especializaciones en Administración de Recursos Militares y en Seguridad y Defensa Nacional, así como una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Su sólida formación académica se complementa con estudios avanzados en planeamiento, gerencia de proyectos, contratación estatal, derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Cortesía Ejército Nacional

Durante su carrera militar ha ejercido el mando y la conducción estratégica en unidades de alto impacto operacional, destacándose como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°1, comandante del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Apolo, y Agregado Militar ante la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, representando al país con profesionalismo y alto sentido institucional.

Como reconocimiento a su destacada hoja de servicios, entrega y resultados operacionales, ha sido condecorado con la Orden de Boyacá en el grado de Gran Oficial, la Medalla Militar de Servicios Distinguidos, la Medalla Batalla de Ayacucho, la Medalla Militar Campaña del Sur, medallas por tiempo de servicio, entre otras distinciones otorgadas por la Institución.

Como nuevo comandante de la Décima Primera Brigada, el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel asume el compromiso de fortalecer la seguridad, la estabilidad territorial, la protección de la población civil y el trabajo articulado con las autoridades locales, en beneficio de las comunidades de los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión del Bajo Cauca antioqueño.