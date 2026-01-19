María Mónica Rodríguez, la representante de Calle El Campo en el Reinado Popular del 20 de Enero, en Sincelejo, volvió a ganar un concurso.

Además de ser la Reina de la Policía Nacional en Sucre, este domingo 18 de enero fue elegida Reina de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre).

El concurso, que es el último de este reinado, se efectuó en la sede del Centro Recreacional Los Campanos, en la vía Sincelejo-Corozal, y en él las 17 candidatas desfilaron delante del jurado calificador, de empresarios de Sucre, del equipo directivo de la Caja de Compensación y de sus comitivas. Las beldades se lucieron con elegancia y actitud en pasarela, y al igual que los presentes se deleitaron con la presentación de cantantes.

El jurado escogió a las tres finalistas y con base en las respuestas a las preguntas realizadas eligió como reina a María Mónica Rodríguez, de Calle El Campo; la virreina es Deisy Silva, del barrio Vallejo, y la princesa es Zulay Ortega, la candidata del corregimiento Chochó.

María Mónica Rodríguez tiene ahora la misión de dejar en alto el nombre de Comfasucre y resaltar el sentido de pertenencia a la entidad que gerencia Doris Benavides Tirado, además de acompañar a la Policía Nacional en los trabajos sociales que realiza con niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.