Las corralejas de la ciudad de Sincelejo, en el marco de sus festividades enerinas, una de las más tradicionales del país, sí se realizarán en este 2026.

Así se desprende de las declaraciones que este martes 20 de enero entregó el alcalde Yahir Acuña Cardales durante una rueda de prensa en la que reconoció que este evento genera divisiones: los que les gusta y los que no les gusta.

Ante esto, sostuvo que la situación en torno a la fiesta brava se debe analizar, en el caso de Sincelejo, teniendo en cuenta que la corraleja de esta ciudad es patrimonio y lo otro es desde el punto de vista de los animalistas.

“Yo creo que es posible, incluso, empezar a analizar una armonización entre si logramos humanizar un poco más la corraleja para volverla un espectáculo en el que en el toro no se maltrate y la banderilla desaparezca y donde existan burladeros e incluso el que se meta a la plaza no sea una persona en estado de embriaguez esperando una tragedia sino un experto que pueda lidiar al toro desde el respeto de un ser sintiente”, anotó el mandatario de los sincelejanos, haciendo énfasis en que están dados los permisos para las seis tardes de fiesta brava.

A las 2:30 de la tarde de este martes cívico 20 de Enero se estima que salte al ruedo el primero de los 40 astados de la Ganadería La Trinchera, de los hermanos García Támara, de Sincé, que serán lidiados en la monumental Plaza Toro Bravo de Sincelejo.