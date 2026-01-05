Caimanes de Barranquilla cerró la noche de este domingo su serie como visitante en Montería con una apretada derrota 2-1 frente a Vaqueros, en duelo disputado en el estadio 18 de Junio de la capital cordobesa.
El resultado no representa un mayor contratiempo para la novena barranquillera, que ya aseguró anticipadamente su clasificación a la gran final y depende de una sola victoria en los compromisos restantes para confirmar el primer lugar del standing.
Con ese panorama, el piloto Jaime Del Valle optó por darle rodaje a varios integrantes de la reserva, brindándoles turnos y manteniendo en ritmo competitivo a todo el plantel de cara a la definición del campeonato.
Tras el compromiso, Caimanes mantiene el mejor récord del torneo con marca de 17-8, seguido por Tigres de Cartagena (12-12) a 4.5 juegos. Vaqueros es tercero con 11-14 a 6.0, mientras que Toros de Sincelejo cierra la tabla con 9-15 a 7.5.
La derrota fue para Herdenson Álvarez, quien trabajó 2.0 entradas como relevista y permitió un solo imparable, un cuadrangular solitario. La victoria quedó en manos de Luis Carlos José, abridor de Vaqueros, tras lanzar 5.0 episodios en los que toleró cinco hits, ponchó a dos bateadores y concedió tres bases por bolas. El salvamento fue para Maickol Guape, que retiró el último capítulo con dos ponches.
En la ofensiva local, Gabriel Lino abrió el marcador en el tercer inning con cuadrangular solitario por el jardín central. La segunda carrera llegó gracias a un sencillo de Johan López que impulsó a Bryan Flete. El descuento de Caimanes se produjo con un imparable remolcador de Diego Contreras, que llevó al plato a Geovanny Planchart.
Precisamente Contreras fue el más destacado por los saurios, al irse de 5-2 con una carrera impulsada.
Caimanes tendrá jornada de descanso antes de afrontar la última semana de la temporada regular, en la que recibirá a Vaqueros en el estadio Édgar Rentería en serie de dos juegos, programados para el martes y el miércoles, a partir de las 7 p. m.
El jueves, en el mismo escenario y horario, se enfrentará a Tigres de Cartagena.