Caimanes de Barranquilla cerró la noche de este domingo su serie como visitante en Montería con una apretada derrota 2-1 frente a Vaqueros, en duelo disputado en el estadio 18 de Junio de la capital cordobesa.

El resultado no representa un mayor contratiempo para la novena barranquillera, que ya aseguró anticipadamente su clasificación a la gran final y depende de una sola victoria en los compromisos restantes para confirmar el primer lugar del standing.

Con ese panorama, el piloto Jaime Del Valle optó por darle rodaje a varios integrantes de la reserva, brindándoles turnos y manteniendo en ritmo competitivo a todo el plantel de cara a la definición del campeonato.

Tras el compromiso, Caimanes mantiene el mejor récord del torneo con marca de 17-8, seguido por Tigres de Cartagena (12-12) a 4.5 juegos. Vaqueros es tercero con 11-14 a 6.0, mientras que Toros de Sincelejo cierra la tabla con 9-15 a 7.5.

La derrota fue para Herdenson Álvarez, quien trabajó 2.0 entradas como relevista y permitió un solo imparable, un cuadrangular solitario. La victoria quedó en manos de Luis Carlos José, abridor de Vaqueros, tras lanzar 5.0 episodios en los que toleró cinco hits, ponchó a dos bateadores y concedió tres bases por bolas. El salvamento fue para Maickol Guape, que retiró el último capítulo con dos ponches.

Cortesía El Heraldo Fabián Pertuz, de Caimanes de Barranquilla, llegando a la tercera base.

En la ofensiva local, Gabriel Lino abrió el marcador en el tercer inning con cuadrangular solitario por el jardín central. La segunda carrera llegó gracias a un sencillo de Johan López que impulsó a Bryan Flete. El descuento de Caimanes se produjo con un imparable remolcador de Diego Contreras, que llevó al plato a Geovanny Planchart.

Precisamente Contreras fue el más destacado por los saurios, al irse de 5-2 con una carrera impulsada.

Caimanes tendrá jornada de descanso antes de afrontar la última semana de la temporada regular, en la que recibirá a Vaqueros en el estadio Édgar Rentería en serie de dos juegos, programados para el martes y el miércoles, a partir de las 7 p. m.

El jueves, en el mismo escenario y horario, se enfrentará a Tigres de Cartagena.