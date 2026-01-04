Se acabó el recreo para Luis Díaz en su tierra natal, pero sigue la alegría y la buena vibra para él en Alemania. El crack colombiano reanudó los entrenamientos con el Bayern Munich, el sábado anterior, con miras a lo que resta de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones.

Leer también: Luis Díaz recibe el 2026 con la camiseta del campeón y con el tradicional corito de Junior tu papá

La primera práctica para este comienzo de 2026 tuvo como banda sonora la canción con la que el guajiro se estrenó como intérprete musical hace apenas algunos días. ‘La promesa’, como se titula el tema de agradecimiento a lo que está viviendo dentro y fuera de las canchas, fue puesta a todo volumen por el jugador canadiense Alphonso Davies.

Leer también: Luis Díaz se lanza a la música con su primera champeta ‘La promesa’

La voz de Luchito retumbó durante la sesión de ejercicios, que se desarrolló en medio de sonrisas y un ambiente agradable.

Con todo el estilo, entrando con la nueva canción de @LuisFDiaz19: "La promesa" 🎵 pic.twitter.com/SI0CbB0E7h — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 3, 2026

La felicidad continuó para el guajiro este domingo durante su visita a Westallgau, uno de los 4.400 clubes de fans que ostenta el Bayern en Alemania y diversas partes del mundo.

Leer también: Juan Guillermo Cuadrado habla tras la captura de Maduro: “Feliz por mis hermanos venezolanos”

Varios de los integrantes del equipo hicieron distintas visitas a estos grupos de fanáticos organizados y compartieron con los hinchas, en el marco del Día de Fans, un evento tradicional.

Westallgau, que es conformado por muchos aficionados de la tercera edad, recibieron con cariño a Lucho Díaz. Lo vistieron como bávaro y lo pusieron a hacer actividades típicas de Baviera (el estado más grande de Alemania) como ordeñar y tocar el acordeón, la trompa alpina y el cencerro.

Leer también: Estos son los nombres que están cerquita de convertirse en jugadores de Junior oficialmente

Luis Díaz, como de costumbre, atendió a los seguidores del Bayern con sencillez y amabilidad. Se gozó el curso intensivo de bávaro que le dictaron los miembros del Club de Fans de Westallgau.

4️⃣ Alphorn spielen pic.twitter.com/g0aok9J4ys — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2026

El Bayern Munich ha construido su grandeza y jerarquía convirtiéndose en uno de los clubes más ganadores del fútbol europeo y a partir de una relación estrecha y constante con su afición. El Día de Fans es uno de los eventos que reafirma ese ADN social del conjunto bávaro y su lema: “Mia san mia” (“nosotros somos nosotros”).

Aunque el evento puede variar en formato —ya sea como una gran celebración en el Allianz Arena o mediante visitas oficiales a clubes de fans—, su esencia se mantiene intacta: acercar el Bayern a su gente, en un gesto que trasciende resultados y títulos.

1️⃣ Quetschn spielen pic.twitter.com/RZQOvzTucx — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2026

El vínculo institucional del Bayern con sus aficionados no es reciente. Desde mediados de los años 80, el club instauró la costumbre de visitar clubes de fans organizados, una iniciativa impulsada durante la dirigencia de Uli Hoeness, convencido de que el Bayern debía ir al encuentro de quienes lo sostenían desde las gradas, incluso lejos de Múnich.

Con el paso de los años, esta práctica se consolidó como una tradición anual: jugadores, entrenadores y directivos compartiendo espacios con aficionados, firmando autógrafos, escuchando historias y reforzando el sentido de pertenencia.