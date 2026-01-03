El mundo continúa reaccionando ante los hechos que sacudieron en las últimas horas el panorama político de Venezuela, luego de que se conociera la intervención militar de Estados Unidos y la posterior captura de Nicolás Maduro, un suceso que ha generado conmoción, incertidumbre y múltiples lecturas en la comunidad internacional.

Leer también: El samario Luis Javier Suárez empieza el año con gol en el Sporting de Lisboa

Mientras líderes políticos, organismos multilaterales y gobiernos fijan posición frente a un episodio de alto impacto geopolítico, en otros ámbitos —como el deportivo— ha predominado la prudencia. La mayoría de atletas, clubes y dirigentes han optado por el silencio o por mensajes institucionales, conscientes de la sensibilidad del momento y de las implicaciones que rodean la situación del país vecino.

Sin embargo, algunas figuras públicas han decidido pronunciarse de manera abierta. Uno de ellos fue el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, actual jugador del Pisa de Italia y referente histórico de la selección Colombia, quien utilizó sus redes sociales para expresar su sentir frente a lo ocurrido en Venezuela.

Leer también: Wolverhampton 3, West Ham 0: primer gol de Jhon Arias en la Premier League

Cuadrado compartió un mensaje cargado de fe, esperanza y respaldo al pueblo venezolano, apuntando a lo que, para muchos, representa la posibilidad de un cambio tras años de crisis política, social y económica. El experimentado polifuncional antioqueño publicó una reflexión en la que dejó ver su optimismo por el futuro del país.

“Feliz por mis hermanos venezolanos. La espera fue larga, pero apareció el Rey de justicia. Venezuela libre”, escribió Cuadrado, un mensaje que rápidamente generó reacciones encontradas en plataformas digitales, entre muestras de apoyo y llamados a la cautela.

Leer también: “Yo terminé jugando infiltrado, no me importó arriesgar mi carrera por Junior”: Javier Báez

La publicación del futbolista se suma a una serie de manifestaciones individuales que, desde el deporte, reflejan cómo los acontecimientos políticos de gran escala trascienden fronteras y tocan fibras personales, especialmente en una región como Sudamérica, donde la situación venezolana ha tenido repercusiones directas durante la última década.

Leer también: El ‘cachaco’ más juniorista de la historia

Mientras tanto, el desarrollo de los hechos en Venezuela sigue siendo seguido de cerca por la comunidad internacional, a la espera de definiciones claras sobre el rumbo político del país y las consecuencias de una intervención que ya marca un antes y un después en la historia reciente de la región.