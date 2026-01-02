No tiene resentimientos. Tampoco hace ningún drama. Javier Báez entiende perfectamente que en el fútbol se toman decisiones y por eso solo tiene palabras de agradecimiento con Junior luego de que se diera su salida del equipo.

El defensor, que llegó a principios de año y se convirtió en un líder en el campo y un titular indiscutido con César Farías y Alfredo Arias, se mostró tranquilo ya ahora que es jugador libre.

El zaguero, de 35 años, habló largo y tendido con EL HERALDO, le agradeció a las directivas por la oportunidad, contó que jugó infiltrado los últimos partidos, entre otros temas.

¿Cómo se dio todo lo de su salida?

No, fue simple. En realidad se me venció el contrato el 31 de diciembre, soy jugador libre. Así que bueno, empezaré a buscar otro rumbo y estoy muy agradecido con todo, como lo puse ahí en mi despedida.

¿Alguien del club se comunicó con usted?

No, nada. Desde que me fui de Junior no tuve contacto con nadie. Sí, saludé a varios para las fiestas. Y bueno, cuando iban pasando los días, mis compañeros también me escribieron. La verdad que increíble los mensajes que me llegaron, quiere decir que algo bueno hice como persona, que es lo más importante, así que en esa parte estoy muy contento.

¿Se va con la sensación de que podía seguir por todo lo que hizo en el año?

No. Estoy más que contento porque mis compañeros me hicieron campeones y quedé en la historia del club. Si bien esto es en equipo, en lo personal fui el que más minutos jugó, también fui el que más goles hice y me dijeron que fui el central que más goles hizo en toda Colombia. Eso a título personal para mí es como un premio al esfuerzo.

Llegó con Farías y fue titular, vino Arias y lo mismo. ¿Cómo le pareció el respaldo de ambos entrenadores?

Cuando salimos campeones, una de las primeras cosas que hice fue mandarle un mensaje a César agradeciéndole, no me puedo olvidar de eso porque él me llevó a Junior, Obviamente a mí en Colombia no me conocían y se la jugó por mí. También le escribí a John Char, porque fueron los dos responsables de que yo haya llegado a la institución así que me acordé de ellos. Uno tiene que ser agradecido. Con Alfredo siempre tuvimos una buena relación. Obviamente que no él me llevó entonces también eso creo que implicó a la hora capaz de que tomaron una decisión y no hay problema. Estoy recontra agradecido con él, con todos que me han tratado muy bien. Tuvimos un semestre hermoso en el cual lo pudimos coronar con un título que era lo que todos queríamos.

¿Y Farías le respondió?

Sí. Con César tengo buena relación y bueno, como dije soy agradecido con César, soy agradecido con Alfredo porque me han tratado muy bien los dos y lo más importante es eso, lo que es las personas en el fútbol, el ambiente es muy complicado y creo que uno siempre se queda con las personas.

¿Siente que por el cupo de extranjeros terminó siendo usted el afectado?

Sí, puede ser. No tengo problema con eso, me trataron muy bien, salí campeón y tomaron una decisión. Esto es fútbol no hay que dramatizar y nada, simplemente estoy agradecido y quedé con buena relación con todos, que es lo más importante. Ojalá que algún día pueda volver en otra faceta a Junior, porque yo voy para el lado de ser entrenador, así que capaz que nuestros caminos se vuelvan a cruzar.

Sale usted y todavía no se sabe si Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca sigan, ¿Le preocupa que el equipo se quede sin referentes?

Ojalá que puedan seguir todos. No sé la situación de Chará, de Didier, pero ojalá que puedan seguir todos. Son campeones, esto no se consigue fácil y Teo y Bacca son los amigos me han ayudado mucho. Tengo una muy buena relación con ellos y soy de pensar que los ídolos hay que respetarlos y hay que acompañarlos. Ellos le han dado mucho al club y ojalá sigan, la familia Char les tiene mucho cariño y respeto.

Bacca siempre le decía que usted es el capitán sin cinta…

Yo me encontré con una persona increíble, muy humilde. Carlos hizo una carrera que todos la conocen. Es conocido a nivel mundial y sin embargo tiene una humildad increíble y a mí me ha ayudado en muchas cosas sin conocerme, así que, nada, con él tengo una gran relación.

Con Guillermo Paiva y Mauro Silveira también vimos que forjó una buena amistad…

Hicimos un grupo hermoso con Paiva, con Silveira, con (Lucas) Monzón, con (Bryan) Castrillón, (Guillermo) Celis, con Yeison (Suárez), con Daniel Rivera, hicimos un grupo excelente. Me llevo grandes amigos, grandes personas que es lo más importante, pero sí obvio, los voy a extrañar porque uno también está grande, se empieza a cerrar esto del fútbol y encontrar personas así a esta altura la verdad que es muy lindo.

Ustedes como grupo se terminaron blindando de las críticas que se daban…

Esto es fútbol, se hablan muchas cosas, obviamente nosotros sabíamos lo que queríamos, a lo que íbamos. También confiamos siempre en nosotros pero con las críticas no pasa nada. Le dimos un título a Barranquilla, le dimos un título a toda la gente de Junior, que eso es lo más importante. En Navidad lo habrán celebrado bastante porque es una felicidad haber ganado esta estrella 11.

¿Y qué es lo más especial que se lleva de Junior y de Barranquilla?

La gente, el cariño que me brindaron cuando llegué. Si bien no me conocían en Colombia, me brindaron un cariño increíble, pero bueno, ahora recién estaba revisando lo que es el Instagram y me dejaron casi mil comentarios la gente, increíble, no me había pasado nunca. Algo habré hecho bien entre ser jugador y también un poco de lo que fui como persona, así que eso me pone muy contento.

Se va de Junior siendo campeón…

Quedar en la historia de club es muy lindo. La ciudad nos ha brindado un cariño increíble, nos hemos encontrado con gente muy buena. Y ojalá que algún día, en otra faceta, podamos volver.

¿Seguirá viendo a Junior?

Sí. Dejé un mensaje de despedida también ahí en el grupo. Les dije que ojalá que Dios quiera que puedan ganar todos los torneos que juegan que es lo que quiero, que es lo que deseo, por el club por la gente y por todos lo del día a día. La convivencia fue muy buena y se lo merecen.

¿Qué sigue para Javier Báez?

Sinceramente no sé porque este tiempo que estuve acá después que terminó el torneo en Junior me estuve recuperando de la rodilla. Porque bueno para terminar de jugar me estuve infiltrando, muchos no lo sabían pero quise estar siempre y si bien yo sabía que no tenía contrato con Junior ligado, igualmente me expuse a una lesión o a poner en juego mi carrera pero eso no me importó. Quería estar así que terminé infiltrándome los últimos partidos y ahora gracias a Dios ya estoy bien. Estuve haciendo muchos tratamientos así que ahora sí enfocarme en lo que viene, ojalá que me salga un equipo pronto así que esperaremos.

¿Qué mensaje le manda al hincha de Junior?

Que les agradezco el cariño inmenso que me mostraron. Todos los mensajes que me han dejado en mi red social, es increíble, la verdad que el amor que me mostraron a mí y a mi familia, la verdad que se los agradezco infinitamente. Les deseo siempre lo mejor, que este 2026 sean muchos más torneos conseguidos, más logros conseguidos para que la felicidad sea inmensa.