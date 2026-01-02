La organización Caimanes de Barranquilla ha logrado adquirir más refuerzos para afrontar la última parte de la temporada en la Liga de Béisbol de Colombia.

La labor de armado del equipo fue posible gracias al esfuerzo del gerente general José Mosquera Crissón y el gerente deportivo Hamilton Sarabia en conjunto con el asistente de gerencia Juan José Rojas.

“Hemos conformado un buen grupo de refuerzos, con lanzadores que son muy fiables y con experiencia. Además hemos traído bates reconocidos en el Caribe”, comentó Mosquera Crissón.

Por su parte, Sarabia señaló: “Son jugadores que nos darán la mano, muy importantes y de experiencia que saben manejar la presión. Esperamos que los fanáticos nos acompañen”.

Dentro de las primeras noticias a recalcar, está la determinación del lanzador barranquillero de Grandes Ligas, Nabil Crismatt, de permanecer con los saurios lo que resta de la temporada, asegurando al menos dos aperturas más en Barranquilla.

A eso se suma la llegada de una serie de refuerzos con experiencia en la Gran Carpa, y que se han destacado en el béisbol invernal, especialmente de Venezuela.

Henderson Álvarez (RHP-VEN): Es el de carrera más destacada de este grupo, llegando a ser un lanzador abridor de primera línea y Juego de Estrellas y habiendo logrado un juego sin hits ni carreras en el 2013:

* Azulejos de Toronto (2011–2012): Debutó con 21 años. Estuvo dos temporadas completas en la rotación abridora antes de ser parte del mega-cambio que lo llevó a Miami.

* Miami Marlins (2013–2015): Sus mejores años. En 2013 lanzó un no-hitter contra los Tigers el último día de la temporada. En 2014 fue seleccionado al All-Star Game y terminó con una excelente efectividad de 2.65.

* Filis de Filadelfia (2017): Regresó a MLB para una breve pasantía de un mes al final de esa temporada.

Magneuris Sierra (OF-DOM): Un jardinero reconocido por su gran velocidad y capacidad defensiva:

* Cardenales de San Luis (2017): Tuvo un debut meteórico bateando hit en sus primeros 9 juegos. Solo estuvo esa temporada antes de ser cambiado a los Marlins (en el canje por Marcell Ozuna).

* Miami Marlins (2018–2021): Fue su etapa más larga. Alternó mucho entre Triple-A y el equipo grande, sirviendo principalmente como cuarto jardinero y corredor emergente. Su año de más actividad fue 2021, donde jugó 123 partidos.

* Angelinos de Los Ángeles (2022): Jugó 45 encuentros como jardinero reserva y reemplazo defensivo.

Eduardo Paredes (RHP-VEN): Relevista venezolano que tuvo una estancia corta pero activa en la Liga Americana:

* Angelinos de Los Ángeles (2017–2018): Durante estos dos años fungió como relevista situacional. Subió y bajó de las ligas menores constantemente. Su temporada con más trabajo fue la de su debut en 2017, donde lanzó 22.1 entradas en 18 juegos. No ha regresado a MLB desde entonces, lanzando mayormente en ligas independientes y México.

Juniel Querecuto (INF-VEN): Un utility de gran solvencia defensiva que tuvo dos pasantías en las Mayores:

* Tampa Bay Rays (2016): Recibió su primer llamado en septiembre de ese año, participando en solo 4 juegos donde logró conectar un triple y empujar dos carreras.

* Cardenales de San Luis (2023): Tras 7 años de ausencia en Grandes Ligas (jugando en sucursales de Arizona, Cincinnati y San Francisco), logró volver al “Big Show” con San Luis al final de la temporada 2023, donde disputó 9 juegos.

Estos son los otros refuerzos:

Anthony Vizcaya (RHP-VEN): Destacado relevista en Venezuela. Ha pertenecido a las organizaciones de Cleveland, Minnesota, Mets y Bravos en ligas menores, y ha jugado en México y Taiwán.

Luis Palacios (LHP-VEN): Lanzador perteneciente a la organización de los Miami Marlins (llegó hasta Doble-A).

Kelvin Melean (INF-VEN): Jugó en el sistema de granjas de los San Diego Padres, alcanzando el nivel Triple-A.

Leobaldo Cabrera (OF-VEN): Ha jugado en las menores con los Yankees y los Twins, además de ligas independientes.

Jordi Martínez (LHP-DOM): Prospecto que ha formado parte de la organización de los Philadelphia Phillies en las ligas menores y de los Tigres del Licey.

Los jugadores estarán arribando a Barranquilla a lo largo de la primera semana de enero para reportarse de inmediato a las órdenes del piloto Jaime Del Valle.