En medio de tantos dimes y diretes, especulaciones, runrunes, suposiciones, intereses y elucubraciones que surgen en épocas de bolsa de jugadores, son pocas las realidades. Hay mucho del dicho al hecho.

Leer también: El ‘cachaco’ más juniorista de la historia

El ambiente de Junior no escapa a todo ese humo que implica el mercado de pases en cualquier parte del mundo, pero lo único concreto, de momento, en cuestión de llegada de jugadores es que el defensa central Jean Pestaña, el volante de marca Juan David Ríos, el extremo Kevin Pérez y el volante Jánnenson Sarmiento se encuentran cerca de convertirse en rojiblancos.

Con Pérez y Sarmiento ya existían desde hace varios días unos arreglos firmados a los que solo les hacen falta los exámenes médicos de rigor. Después de que los dos futbolistas superen esas evaluaciones, serán anunciados formalmente como integrantes del plantel tiburón.

Leer también: “Yo terminé jugando infiltrado, no me importó arriesgar mi carrera por Junior”: Javier Báez

En el caso de Sarmiento, su arribo al club de sus amores ya fue anticipado por el Unión Magdalena, escuadra que le vendió los derechos federativos y económicos a Junior.

Pérez procede del subcampeón de Colombia, Deportes Tolima, donde finalizó contrato. El extremo cartagenero perdió la final ante el que será su nuevo equipo.

Pestaña, que viene de jugar en América, donde se encontraba cedido a préstamo por el Deportivo Pereira, estaba en tratativas con la dirigencia juniorista desde hace varios días. Todavía tenía pendiente la culminación de algunos trámites para quedar solo a una revisión médica de transformarse en escualo.

Leer también: Juan Guillermo Cuadrado habla tras la captura de Maduro: “Feliz por mis hermanos venezolanos”

Lo de Ríos se dio más rápido. Ante las dificultades para renovar el contrato con Didier Moreno, quien afronta una situación personal que lo hace optar por cambiar de ciudad, Junior pensó inmediatamente en el experimentado mediocampista del Deportivo Pereira.

Aunque también hacen falta un par de formalidades dentro de la negociación, Ríos ya tiene un acuerdo verbal y está a una prueba médica de vestirse de rojiblanco.

Leer también: Arturo Reyes está optimista con su llegada al Deportivo Pereira: “Vamos a poder hacer una nómina competitiva”

Los cuatro presentarán sus exámenes médicos el lunes 5 de enero, día en que se reunirá el plantel bajo las órdenes de Alfredo Arias. El técnico uruguayo llegará a Barranquilla después de unos días de descanso en su país.

Junior continúa buscando un delantero. Si alguno de sus jugadores estelares sale, como es el caso de Jermein Peña y José Enamorado, que han sonado en algunos clubes del exterior, se les buscará el reemplazo.