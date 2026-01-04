El técnico campeón de Colombia ya está en Barranquilla. El entrenador Alfredo Arias arribó este domingo a la capital del Atlántico para poner en marcha la pretemporada con Junior, la cual empezará este lunes.

Leer también: Juan David Ríos ya está en Barranquilla para vincularse a Junior: “Me toca responder y no hablar tanto”

El orientador uruguayo llegó muy sonriente y se tomó fotos con varios hinchas en su salida del aeropuerto. Al grito de “vamos, vamos” el técnico se mostraba con ánimo y listo para lo que vendrá en este 2026.

Aunque todavía hay cosas que definir en llegadas y salidas, el entrenador compartió sus sensaciones y aseguró que el mejor refuerzo es “mantener la base”.

Las frases de Alfredo Arias en su regreso a Barranquilla:



“El problema es lo de los 25 jugadores”.



“Es un dolor no poder contar con Didier en Junior”.



“Ríos es buen jugador, ya con la experiencia de ser campeón”.



“Estamos viendo lo del delantero y alguna otra posición”. pic.twitter.com/Hw24OrKf79 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 4, 2026

“Estamos armando el equipo, tratando de que queden la mayor cantidad posible de los campeones. Siempre pienso que un equipo que sale campeón el mejor refuerzo es que se quede. Hay circunstancias y factores que uno no puede controlar y que se van a ir dando en estos días”, destacó en conversación con EL HERALDO y otro medio de comunicación presente.

Leer más: La canción de Luis Díaz suena en el entreno del Bayern Munich y un club de fans lo vuelve bávaro

El DT volvió a mostrar su inconformismo por la reducción de la nómina de jugadores inscritos, la cual estará en 25 este semestre.

“Lo de los 25 jugadores hace que el juego sea diferente, ese es el problema. Y otros factores como los jugadores que se les acaban contrato y tienen que renovar, yo no me puedo meter en eso”, señaló.

Y por casualidades de la vida, mientras el uruguayo aterrizaba, ya había llegado a Barranquilla Juan David Ríos, quien presentará exámenes médicos con Junior. Al ser consultado por él, el técnico tuvo palabras de elogios, pero lamentó no contar más con Didier Moreno.

Leer también: Darwin Machís es nuevo refuerzo del América de Cali para la temporada 2026

“Buen jugador, con experiencia de ser campeón. El dolor de no contar con Didier, pero son circunstancias personales que siempre son respetables”, destacó.

El charrúa no le cerró la puerta a que venga alguna otra incorporación.

“Todo el mundo en estas épocas quieren delanteros. Estamos viendo delanteros y alguna otra posición. No voy a dar nombres, porque si no todo se estropea. Mejor callado”, manifestó.

Sobre la posible salida de Andrés Rodríguez dijo: “Hasta no hablar con él no me consta nada a mí. La verdad, si le llevaran la cuenta a todas las cosas que han dicho estos días, ustedes (periodistas) le aciertan menos que lo que pegan”.

Leer más: Leeds 1, Manchester United 1: los de Amorim no salen del bache

Por último, Alfredo Arias se refirió a Kevin Pérez y Jannenson Sarmiento y afirmó que la clave será mantener “la humildad” del semestre anterior.

“Son buenos jugadores. Lo importante es que tenemos un equipo campeón, que ojalá que podamos mantener la actitud y la humildad que tuvimos todo el campeonato. No nos sobró nada, es un campeonato muy duro e iremos por lo siguiente”, concluyó.