Ya va cogiendo más forma el Junior modelo 2026. El flamante campeón del fútbol colombiano, que pone a andar su camino este lunes con los exámenes médicos para el comienzo de la pretemporada, ya está cerca de anunciar a una nueva cara.

Leer también: La canción de Luis Díaz suena en el entreno del Bayern Munich y un club de fans lo vuelve bávaro

Se trata del mediocampista Juan David Ríos, quien este domingo llegó pasado el mediodía a Barranquilla para finiquitar su vinculación con el cuadro rojiblanco.

El futbolista llega para reemplazar nada más y nada menos que a Didier Moreno, que, a menos que algo extraordinario ocurra, seguirá su carrera en el Deportivo Independiente Medellín.

A su llegada, el volante, de 34 años, mostró su felicidad por recibir la oportunidad de jugar en un equipo grande.

Leer más: Darwin Machís es nuevo refuerzo del América de Cali para la temporada 2026

“Feliz, todavía faltan los exámenes médicos, no puedo hablar nada, pero contento. Es un reto muy grande en mi vida. Es un equipo grande, que siempre quiere pelear finales. Tengo que esperar, pero muy contento con este nuevo reto”, le dijo a EL HERALDO y otro medio en su arribo.

“Eso fue hace tres días. En dos horitas todo se concretó. Lo que es de Dios. Pedí jugar en un equipo grande y esperemos que todo se dé bien”, complementó.

El futbolista caldense le restó importancia a los encontrones que tuvo en el pasado con la hinchada rojiblanca y expresó que debe responder en la cancha.

Leer también: Leeds 1, Manchester United 1: los de Amorim no salen del bache

“Son mis características. Ahora toca es responder en la cancha, si se da todo con la ayuda de Dios. Eso queda ahí, me toca es responder y no hablar tanto”, afirmó.

Del mismo modo, el centrocampista no le teme al reto que asume y dijo que vendrá a hacer su historia.

“Tengo que hacer lo mío, lo que me ha caracterizado durante todos estos años de carrera. Didier es un ejemplo para nosotros, por toda su trayectoria, todo lo que hizo. Ahora yo vengo a hacer mi historia. Todavía no he hablado con el profesor Arias”, comentó.

Las primeras palabras de Juan David Ríos al llegar a Barranquilla para finiquitar su vinculación a Junior. pic.twitter.com/kydmCUsa7I — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 4, 2026

Juan David Ríos viene luego de destacarse por varios años con el Deportivo Pereira. También ha jugado en el Deportes Tolima, club con el que ya salió campeón en el FPC.