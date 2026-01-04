América de Cali continúa fortaleciendo su plantilla de cara a un exigente 2026 y confirmó la llegada del futbolista venezolano Darwin Machís.

Xabi Alonso dice que Mbappé no tiene fecha de regreso

Wolverhampton 3, West Ham 0: primer gol de Jhon Arias en la Premier League

Juan Guillermo Cuadrado habla tras la captura de Maduro: “Feliz por mis hermanos venezolanos”

Machís se incorpora al equipo como agente libre. El extremo internacional se convierte en una de las apuestas del club escarlata para afrontar los retos locales e internacionales del nuevo año.

La institución oficializó el fichaje a través de sus canales digitales, destacando la experiencia y el recorrido internacional del atacante, que llega tras cerrar su ciclo en el fútbol venezolano con la Universidad Central de Venezuela FC.

🍿 Cuando el balón pasa por sus pies, el ritmo cambia. ¡Así juega Darwin Machís! 🔥 pic.twitter.com/JcYfP6gfmJ — América de Cali (@AmericadeCali) January 3, 2026

¿Quién es Darwin Machís?

Con 30 años, Darwin Machís cuenta con una carrera amplia en el fútbol profesional, especialmente en Europa. El jugador desarrolló gran parte de su trayectoria en España, donde defendió los colores de clubes como Granada, Hércules, Leganés, Cádiz y Real Valladolid, acumulando experiencia en LaLiga y en la segunda división.

📸 Darwin Machís empieza a latir en Rojo 👹 pic.twitter.com/34bAzKI2Ys — América de Cali (@AmericadeCali) January 3, 2026

Además, Machís tuvo pasos por Vitoria Guimarães en Portugal, Udinese en Italia y FC Juárez en México, antes de regresar a su país natal. Este recorrido le permite llegar al fútbol colombiano con un perfil experimentado y acostumbrado a la alta competencia.

Machís ha sido un nombre recurrente en las convocatorias de la Selección de Venezuela, formando parte de una generación que ha sostenido el proceso de la Vinotinto en los últimos años. Su velocidad, capacidad de desborde y experiencia internacional lo convierten en una alternativa importante para el frente ofensivo del América.

👹✍️ Con su talento, carácter y amplio recorrido en el fútbol europeo, Darwin Machís ya está listo para defender los colores de la Pasión de un Pueblo. 🇦🇹 pic.twitter.com/Unbj1mRrsO — América de Cali (@AmericadeCali) January 3, 2026

Asimismo, en 2026, América de Cali disputará la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la CONMEBOL Sudamericana, torneo en el que deberá superar la fase previa frente a Atlético Bucaramanga.

Machís se integrará a la pretemporada en los próximos días y el cuerpo técnico espera contar con él desde el inicio del campeonato, cuando el club enfrente a Internacional de Bogotá.