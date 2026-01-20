La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Córdoba reforzó la presencia en las zonas rurales de esta región del país con el fin de prevenir y contrarrestar los delitos de abigeato, el hurto de cultivos y el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre.

Estas acciones, de acuerdo con la institución que las ha denominado ‘Cabalgando por la Seguridad’, hacen parte de una estrategia integral orientada a salvaguardar la vida, los bienes y la tranquilidad de los habitantes del campo, al tiempo que protege el patrimonio agropecuario y los recursos naturales de la región.

La labor de los carabineros se caracteriza por su cercanía con la comunidad campesina, fortaleciendo un vínculo basado en la confianza, el respeto y el trabajo articulado.

“El diálogo permanente con los pobladores rurales nos permite identificar de primera mano sus necesidades, inquietudes y problemáticas en materia de seguridad, facilitando la construcción conjunta de estrategias que contribuyen a la preservación de la convivencia y la paz en el territorio”, dijo el capitán Juan David Castillo Castillo, Jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Córdoba.