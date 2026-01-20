Con el objetivo de coordinar acciones conjuntas que permitan afrontar cualquier escenario económico, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, lideró una reunión de trabajo con representantes de los principales gremios empresariales y productivos de la ciudad.

En la mesa de trabajo analizaron el impacto que tendría el ajuste del salario mínimo proyectado para el año 2026. Evaluaron los posibles efectos del incremento del salario mínimo, así como su incidencia en el empleo, los costos operativos y la sostenibilidad de las empresas. Cada gremio compartió su análisis sobre cómo este ajuste podría impactar sus áreas, permitiendo una visión integral de la situación.

Por su parte Kerguelén García destacó que su administración mantiene una postura preventiva y de diálogo permanente con el sector privado, buscando construir soluciones de manera articulada que protejan el empleo, fortalezcan la competitividad y garanticen el equilibrio económico del territorio.

“La clave está en anticiparnos, escuchar a todos los sectores y trabajar unidos para afrontar cualquier situación que pueda derivarse de las decisiones económicas a nivel nacional. Estamos estableciendo un proceso de construcción conjunta que nos permita salir adelante, dándole un dinamismo mayor a la economía para volvernos más productivos”, afirmó.

En la reunión estuvieron representantes de la Cámara de Comercio de Montería, Asobares, Ganacor, Camacol, ProMontería, Fenalco, Acodres y Asdemin, entre otros gremios, así como el Gerente de Ciudad, Raúl Badillo; el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios y los gerentes de Empleo, Iván Pacheco, y Emprendimiento, Ana López, quienes coincidieron en la necesidad de mantener estos espacios de concertación para afrontar de manera coordinada los cambios económicos que se podrían avecinar y diseñar estrategias que permitan mitigar riesgos y aprovechar oportunidades.