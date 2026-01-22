“Que la fiesta brava no muera”. Ese es el querer de los miles de ciudadanos que han asistido a las tres primeras tardes de corralejas en la monumental Plaza Toro Bravo, en el marco de las tradicionales festividades del 20 de Enero en Sincelejo.

Hombres y mujeres de todas las edades consultados por EL HERALDO desde los palcos coinciden en que las corralejas, para el caso de Sincelejo, considerada la capital mundial del toro bravo, son una tradición que no debe morir.

Una de esas voces es la de José Arrieta Paternina, quien lleva 42 años asistiendo a las corralejas de Sincelejo. “Empecé desde muy joven a ir a las corralejas de Sincelejo cuando se realizaban en la Plaza de Majagual, después en Mochila --que fue donde se cayeron-- y desde que las hacen por acá por la salida a Sampués he seguido viniendo”, dice este amante de la fiesta brava.

EL HERALDO

En su criterio, a pesar de las leyes en contra de las corralejas por el tema del cuidado animal “hay corraleja para rato porque esto además de ser una tradición es un negocio que mueve toda clase de economía. No se pueden acabar”, puntualiza.

Otro que considera que las corralejas no se deben acabar es el popular payaso Chupeta, que con megáfono en mano recorre los palcos con sus mensajes a favor de este certamen y en esta ocasión, aprovechando que es un año electoral, insta a los asistentes a la Plaza Toro Bravo a “no votar por los antitaurinos”. El mensaje cae bien entre los asistentes que lo aplauden tanto como si se tratara de una buena faena de toros.

Mientras se llega el tiempo que la Corte Constitucional dio para acabar con las corralejas que es de tres años contados a partir de septiembre de 2025, los amantes de esta fiesta se la siguen gozando al máximo y confían que esto pueda cambiar, con sus respectivas reglamentaciones, para seguir disfrutando de la fiesta brava, a la que en Sincelejo le quedan tres tardes más y luego inician las de Cereté y Planeta Rica, en Córdoba, y le siguen las de San Antonio de Palmito, en Sucre, y así sucesivamente en la Región Caribe.

