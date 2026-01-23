Un nuevo homicidio bajo la modalidad de sicariato enciende las alarmas en el municipio fronterizo de Maicao, La Guajira. Este cobró la vida de una persona de sexo masculino.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Daiver Luis Blanco González, de 32 años de edad, quien era conocido como ‘Cochan bella’.

El homicidio fue perpetrado en la noche de este jueves, carrera 26 con calle 35, del barrio Villa Mery, en el perímetro urbano de la municipalidad en mención.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba en plena calle cuando fue interceptado por dos individuos, quienes se movilizaban en una motocicleta de color negro; el que hacía las veces de parrillero, descendió del vehículo, sacó un arma de fuego, le propinó cinco disparos en diferentes partes del cuerpo cuando éste intentaba huir y posteriormente huyeron del sitio con rumbo desconocido.

Tras el ataque, residentes del sector alertaron a patrullas de la Policía Nacional que acordonaron la escena.

Por su parte, Blanco González quedó malherido en el suelo, pero fue trasladado por residentes del sector a la clínica Maicao, a donde llegó sin signos vitales y los galenos en turno oficializaron su muerte.

Posteriormente, funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cadáver que fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses local.

Finalmente, investigadores judiciales adelantan las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.