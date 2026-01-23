El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, rechazó de manera categórica la muerte masiva de palomas en la ciudad, situación que atenta contra el bienestar animal.

El mandatario reiteró el compromiso de la administración municipal con la protección de la vida y el bienestar animal.

“Rechazamos de manera contundente cualquier acto que atente contra los animales y contra el equilibrio ambiental de nuestra ciudad. Desde el primer momento hemos acompañado a las autoridades competentes para que se investigue a fondo este hecho y se establezcan responsabilidades. En Montería promovemos el respeto por la vida en todas sus formas y no toleraremos acciones que vayan en contravía de ese principio”.

El reporte oficial indica que fueron recolectadas en la mañana de este viernes 23 de enero 136 palomas muertas y 7 palomas vivas, estas últimas trasladadas por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAP) de Lorica para su evaluación y atención.

Cortesía

Adicionalmente, cinco palomas fueron enviadas a Huellas para la realización de necropsias, mientras que el resto de los cadáveres fueron dispuests para incineración a través del servicio de residuos.

En el lugar hicieron presencia de manera articulada unidades de la Policía Ambiental, la CVS, Personería Municipal, el equipo de Zoonosis de la Secretaría de Salud Municipal, Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con el fin de atender la situación y adelantar las acciones correspondientes.

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, los cadáveres de las palomas no presentan síntomas visibles de enfermedades zoonóticas. Sin embargo, se aclaró que será necesario esperar los resultados de los análisis de laboratorio para determinar con exactitud la causa de la muerte de los animales.

La Alcaldía de Montería hace un llamado a la ciudadanía a informar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la fauna o la salud pública, y reitera que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades ambientales y sanitarias para garantizar la protección del entorno y la tranquilidad de los monterianos.