En un esfuerzo articulado por blindar la seguridad ciudadana y fomentar la cultura de la denuncia, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería a través de su especialidad Gaula puso en marcha una estrategia de prevención y control en los principales centros comerciales de la ciudad.

La jornada, que integró además a unidades de la Policía Comunitaria, Tránsito y Transporte, Carabineros e Infancia y Adolescencia, es un espacio para entregar herramientas claves de autoprotección. A través de capacitación personalizada los uniformados instruyen a la ciudadanía sobre protocolos de autoprotección, abarcando frentes críticos como prevención del secuestro y la extorsión, seguridad vial y prevención de accidentalidad, lucha contra el hurto en sus diferentes modalidades y prevención de la explotación sexual infantil.

El mayor Juan Pablo Aguirre Restrepo, comandante del Gaula de la Policía en Montería, sostuvo que están llegando directamente a los espacios de mayor afluencia ciudadana para brindar herramientas claras de autoprotección y prevenir delitos como la extorsión y el secuestro. “Nuestro llamado es contundente: no pagar, denunciar de manera inmediata a la Línea 165, porque la información oportuna nos permite actuar y proteger a la comunidad”.

Le recordó a la ciudadanía a abstenerse de contestar comunicaciones de números desconocidos o sospechosos, restringir la información personal que se hace pública en redes sociales y reportar cualquier intento de intimidación o exigencia económica a la línea gratuita 165.