En el marco preparatorio de los comicios de Congreso y Presidencia de la República que se realizarán en este 2026, el comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, participó activamente en la Mesa de Coordinación Electoral que se efectuó en la ciudad con alcaldes, delegados de la Registraduría y representantes de la Fuerza Pública.

Lea también: Accidente de tránsito en inmediaciones de la terminal de Soledad dejó un motociclista muerto

En el encuentro fue analizada la División Política Electoral a corte del 30 de diciembre de 2025, estableciendo así las capacidades institucionales para garantizar que los 567.285 ciudadanos aptos para votar en la jurisdicción puedan ejercer su derecho en libertad y con seguridad.

El coronel Ruiz Arias presentó el despliegue logístico que cubrirá los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos, destacando una cobertura de seguridad en 156 puestos de votación, de los cuales el 97 % (153 puestos) estarán bajo custodia directa de la Policía Nacional.

Lea también: Gaula rescata a tres personas que permanecían secuestradas en Santa Verónica: les exigían 60 millones para liberarlas

Además la operación contempla atención especial a la zona rural, que representa el 50.65 % de los puestos (79 puestos), frente al 49.35% en cascos urbanos (77 puestos). Garantizan el orden público en las 1.709 mesas distribuidas en los 5 municipios antes mencionados que hacen parte de la jurisdicción de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.

Nuevos puestos

En desarrollo de la Mesa de Coordinación Electoral se conoció de la creación de 17 nuevos puestos de votación para facilitar el sufragio en zonas de expansión y áreas rurales de Montería, Cereté y Ciénaga de Oro. De estos, 16 serán asumidos íntegramente por la Policía Nacional. Asimismo, se mantiene el seguimiento a 4 puntos específicos en sectores como Nueva Esperanza (Montería), Buenos Aires (San Pelayo) y San Miguel Abajo (San Carlos).

Lea también: Nueva polémica salpica al Minsalud: entregó ambulancias marítimas a Maicao pese a no contar con ríos o salida al mar

El Comandante de la Policía Metropolitana de Montería reiteró que todas las acciones operativas y preventivas se desarrollan bajo la Estrategia S2D, orientada a proteger el proceso electoral y la convivencia ciudadana.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en un entorno seguro, tranquilo y transparente. La Policía Metropolitana de Montería desplegará todas sus capacidades humanas y logísticas para proteger la democracia, respetar la dignidad de los votantes y acompañar de manera permanente a las autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral”, puntualizó el oficial.