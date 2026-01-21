Una persona muerta dejó un accidente de tránsito que se presentó en la mañana de este miércoles 21 de enero en el municipio de Soledad (Atlántico), área metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos ocurrieron sobre la avenida Murillo con carrera 15, diagonal a la ‘Bomba de la Estrella’, donde un motociclista perdió la vida de manera instantánea.

Testigos del hecho indicaron que el siniestro vial involucró a un bus interdepartamental y relataron que, al parecer, el conductor de la moto se desplazaba por el carril exclusivo de Transmetro, cuando fue arrollado por el vehículo.

La víctima no ha sido identificada

Los reportes agregaron que el impacto se registró cuando el pesado automotor giró a la izquierda para dirigirse a la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, el motociclista chocó brutalmente con dicho vehículo, quedando debajo de este.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades, mientras que funcionarios del Instituto de Tránsito de Soledad acudieron al lugar de los hechos para emprender las investigaciones.

El levantamiento de cadáver fue realizado posteriormente por los organismos correspondientes.