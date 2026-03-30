La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla informó que, con motivo de la temporada de Semana Santa, se proyecta la movilización de cerca de 200 mil personas. Por ello, se han activado diversas medidas orientadas a garantizar la seguridad, el orden, la fluidez en la operación y una adecuada atención a los usuarios.

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Como parte de esta estrategia, el gerente de la terminal , Jorge Camargo, estableció un convenio con la Alcaldía de Soledad, que dispuso un equipo de agentes de tránsito para regular la movilidad en las zonas externas, especialmente en los puntos de mayor congestión, facilitando el flujo vehicular y mejorando los tiempos de acceso y salida de los viajeros.

De manera complementaria, en articulación con la Policía Nacional, se adelantan controles rigurosos orientados a la seguridad de los usuarios, con especial énfasis en la protección de menores de edad, mediante la verificación de la documentación requerida para su movilización. Este componente se convierte en un eje clave del operativo, orientado a prevenir situaciones de riesgo y garantizar traslados seguros para niños, niñas y adolescentes.

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“En esta temporada de Semana Santa proyectamos movilizar más de 200 mil personas, especialmente visitantes que llegan a disfrutar de nuestro departamento y nuestra ciudad, que hoy está a otro nivel. Los esperamos con los brazos abiertos y con una operación preparada para brindarles un servicio seguro, organizado y con acompañamiento permanente de las autoridades”, afirmó Camargo.

En paralelo, la Terminal ha venido avanzando en la mejora de sus espacios y servicios como parte de una línea de gestión orientada a elevar la experiencia del usuario. Entre las acciones recientes se destacan la adecuación de los baños y la habilitación de una nueva zona de coworking, que ofrece mayor comodidad y funcionalidad durante la estadía de los viajeros.

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“Uno de los enfoques clave de este plan es la protección de los menores de edad. Por eso, hacemos un llamado a los padres y acudientes a portar la documentación requerida al momento de viajar, ya que estos controles son fundamentales para garantizar la seguridad de los niños y prevenir cualquier situación irregular”, finalizó.