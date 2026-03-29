Recorrer el Gran Malecón es una experiencia que sigue posicionando a Barranquilla ante los ojos del mundo. Por tal motivo, la Alcaldía Distrital realizó la instalación de nuevos tótems informativos en puntos claves de esta zona para orientar de mejor manera a propios y visitantes por los más de 5 kilómetros que están de cara al río.

De esta manera, los puntos de información se ubican desde este fin de semana en sitios como Caimán del Río, Aleta de Tiburón y la estatua de Shakira.

Todos cuentan con gráficos de rutas, mapas, y puntos de interés como restaurantes, baños, entre otras cosas con las que cuenta este sitio turístico.

Además, tiene datos sobre las paradas y destinos a visitar más representativos en la zona como la Luna del Río, el Centro de Convenciones Puerta de Oro, y la Ventana de Campeones.

Al respecto, la gerente de ciudad, Ana María Aljure, comentó que esta nueva información está al alcalde todos para que la experiencia de visitar el Malecón sea más intuitiva y disfrutable.

“Seguimos posicionando a Barranquilla como un destino turístico inteligente, que conecta, abre oportunidades al mundo. Es así que recorrer nuestro Gran Malecón es cada vez más fácil y claro para todos”, comentó.

Oferta turística

La Luna del Río se ha consolidado como uno de los planes imperdibles en la capital del Atlántico desde su inauguración en diciembre pasado, brindando una vista panorámica única de la ciudad.

A través de este espacio se puede contemplar toda Barranquilla, el esplendor del Río Magdalena y el Vía Parque Isla Salamanca. Durante esta temporada estará abierta todos los días, en horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Se encuentra ubicada en el Gran Malecón Sector Recreodeportivo detrás del Pabellón de Cristal.

De igual manera, en el muelle ubicado en el sector Puerta de Oro del Gran Malecón es el punto de conexión entre la ciudad y el río Magdalena. Propios y visitantes pueden abordar el Riobús Karakalí, cuyo tiquete cuesta $15 mil pesos.

Los sábados, domingos y festivos, cuenta con tres horarios: 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 5:00 p.m. También se puede acceder a estos recorridos en las embarcaciones La Mita, Asipesa Tour y Zeroestress, que también ofrecen recorridos para contemplar Barranquilla desde una perspectiva diferente.

Por otor lado, durante esta Semana Santa varios emprendedores locales se darán cita en este sitio para comercializar los dulces típicos del Caribe. Los visitantes podrán disfrutar de variedades de preparaciones a base de papaya, coco o ñame que estarán disponibles en distintos espacios a lo largo de los 5 kilómetros.

A eso se suma una experiencia culinaria variada en distintos sectores: Manglares del Río, La Madriguera del Río y Jardín del Río, la cual se complementa con zonas recreativas ideales para compartir en familia.